Мать Килиана Мбаппе: за пределами поля у него нет жизни

Мать нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе, Файза Ламари, рассказала о славе футболиста и цене, которую он за это платит.

«На поле он чувствует себя гораздо спокойнее, чем за его пределами. За пределами поля у него нет жизни, но Килиан сам выбрал такой путь. В прошлом году разговаривала с ним, когда дела шли не очень хорошо. Спросила его, не хочет ли он найти себе девушку. Килиан сказал: «Ты видишь женщину в этой неразберихе?» Иногда он ездил по кольцевой дороге на Peugeot 206, просто чтобы посмотреть, как там всё устроено. Мбаппе больше не может ходить по улицам. Мне грустно», — приводит слова Ламари Le Parisien.

