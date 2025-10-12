Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Непомнящий: Дивеев может быть готов к матчу с Боливией, решение за медштабом сборной

Тренер Валерий Непомнящий высказался о состоянии травмированного защитника сборной России Игоря Дивеева. Ранее сообщалось, что футболист ЦСКА тренируется по индивидуальной программе перед товарищеской игрой с Ираном (2:1).

— Что думаете о том, что Карпин решил вызвать в сборную травмированного Дивеева?
— Не думаю, что это дискуссионный вопрос. Карпин — профессионал. Он всё понимает. С Дивеевым то же самое. Ещё перед встречей с Ираном было ясно, что Игорь не будет играть, а ко второму матчу может быть готов.

Решение принимает не Карпин, а медицинский штаб сборной. Там люди — профессионалы. Поэтому на эту тему спорить не надо. Просто принимать как данность все решения, которые принимаются штабом национальной сборной», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

14 октября сборная России сыграет с командой Боливии на московской «ВТБ Арене», начало запланировано на 20:00 мск.

