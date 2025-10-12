«Реал» может использовать фактор Мбаппе для осуществления покупки Хакими — Defensa Central

Мадридский «Реал» по-прежнему сохраняет интерес к правому защитнику «ПСЖ» Ашрафу Хакими, который покинул стан «сливочных» в 2020 году. Об этом сообщает Defensa Central.

По информации источника, «Королевский клуб» может воспользоваться дружбой Хакими с нападающим испанского гранда Килианом Мбаппе, чтобы попытаться осуществить трансфер марокканского футболиста.

Однако подчёркивается, что «Реалу» будет непросто купить Хакими, поскольку, во-первых, в феврале он продлил контракт с «ПСЖ» до 2029 года. Во-вторых, между двумя клубами сохраняются напряжённые институциональные отношения.

Хакими является выпускником академии «Королевского клуба». Он выступает за «ПСЖ» с 2021 года. За этот период защитник принял участие в 185 матчах во всех турнирах, в которых отметился 25 голами и 37 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

