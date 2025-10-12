Скидки
Футбол Новости

Ребров обратился к Глушакову, который завершил карьеру

Ребров обратился к Глушакову, который завершил карьеру
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший вратарь «Спартака» Артём Ребров пожелал завершившему карьеру полузащитнику Денису Глушакову успехов в жизни после футбола.

Вчера, 11 октября, в Москве состоялся прощальный матч 38-летнего Глушакова, в котором принимали участие легенды «Локомотива» и «Спартака», в том числе Ребров. Глушаков отыграл по тайму за каждую из команд. Матч завершился со счётом 1:0 в пользу легенд «Локомотива».

«Прощальный матч Дениса Глушакова удался. Спасибо организаторам за возможность сыграть рядом с легендами футбола. Борисыч, успехов в жизни после футбола. Поверь, она есть», — написал Ребров в телеграм-канале.

Глушаков провёл 523 матча в своей карьере, забив 79 голов и отдав 34 результативные передачи. Ранее футболист также выступал за московскую «Нику», «СКА-Ростов», «Ахмат», «Химки», «Пари НН», костромской «Спартак», «Урарту» и другие команды.

