Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Непомнящий: сборная России не уступит Боливии — команда Карпина ни разу не отбывала номер

Непомнящий: сборная России не уступит Боливии — команда Карпина ни разу не отбывала номер
Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу предстоящей товарищеской игры сборной России с командой Боливии.

«Не видел ни одной игры сборной Боливии, поэтому так судить не могу. Просто понимаю, что южноамериканские игроки — это футболисты хорошего класса. Там, по-моему, не бывает плохих игроков. Как они организованы и как подготовятся к игре со сборной России? Уверен, что мы будем играть изо всех сил, как обычно. У Карпина команда ни разу не отбывала номер, вот это мне очень нравится — футболисты хорошо себя мотивируют. Придраться к нашим ребятам невозможно. Мы с Боливией тоже не уступим. Даже где-то имел неосторожность сказать, что с разницей в два мяча победим. Повторяю это», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Материалы по теме
Непомнящий: не удовлетворён качеством игры и составом сборной России в матче с Ираном
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android