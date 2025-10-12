Непомнящий: сборная России не уступит Боливии — команда Карпина ни разу не отбывала номер

Известный российский тренер Валерий Непомнящий высказался по поводу предстоящей товарищеской игры сборной России с командой Боливии.

«Не видел ни одной игры сборной Боливии, поэтому так судить не могу. Просто понимаю, что южноамериканские игроки — это футболисты хорошего класса. Там, по-моему, не бывает плохих игроков. Как они организованы и как подготовятся к игре со сборной России? Уверен, что мы будем играть изо всех сил, как обычно. У Карпина команда ни разу не отбывала номер, вот это мне очень нравится — футболисты хорошо себя мотивируют. Придраться к нашим ребятам невозможно. Мы с Боливией тоже не уступим. Даже где-то имел неосторожность сказать, что с разницей в два мяча победим. Повторяю это», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.