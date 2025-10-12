Скидки
Главная Футбол Новости

ЦСКА — Зенит, результат матча 12 октября 2025, счёт 0:0, пен 4:3, финал женского Кубка России 2025

ЦСКА победил «Зенит» в серии пенальти и завоевал женский Кубок России
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился финальный матч Кубка России среди женских команд, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой. Основное время игры завершилось со счётом 0:0. В серии пенальти сильнее оказались футболистки ЦСКА со счётом 4:3.

После десяти ударов счёт в серии пенальти был 3:3. Команды били дополнительные удары до промаха. Решающий удар «с точки» реализовала Дарья Яковлева.

Это 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира стал шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз. В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).

