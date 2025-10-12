«Оно того стоило». Тренер «Челси» Мареска — о своём удалении в игре с «Ливерпулем»

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал своё удаление в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», в котором «синие» победили со счётом 2:1 благодаря голу нападающего Эстевао на 90+5-й минуте.

«Это было потрясающее чувство. Мой второй сезон в «Челси» — и впервые мы выиграли дома на последних минутах. Удаление? Футбол — это зачастую страсть, инстинкт. У меня не было времени подумать. Это была инстинктивная реакция, думаю, оно того стоило», – приводит слова Марески журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, итальянский специалист выбежал из технической зоны, чтобы отпраздновать с командой победный гол в концовке встречи. За это наставник «Челси» получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В 8-м туре АПЛ лондонцам предстоит сыграть с «Ноттингем Форест».