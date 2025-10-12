Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Оно того стоило». Тренер «Челси» Мареска — о своём удалении в игре с «Ливерпулем»

«Оно того стоило». Тренер «Челси» Мареска — о своём удалении в игре с «Ливерпулем»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал своё удаление в матче 7-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем», в котором «синие» победили со счётом 2:1 благодаря голу нападающего Эстевао на 90+5-й минуте.

Англия — Премьер-лига . 7-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
1:0 Кайседо – 14'     1:1 Гакпо – 63'     2:1 Эстевао – 90+5'    

«Это было потрясающее чувство. Мой второй сезон в «Челси» — и впервые мы выиграли дома на последних минутах. Удаление? Футбол — это зачастую страсть, инстинкт. У меня не было времени подумать. Это была инстинктивная реакция, думаю, оно того стоило», – приводит слова Марески журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, итальянский специалист выбежал из технической зоны, чтобы отпраздновать с командой победный гол в концовке встречи. За это наставник «Челси» получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. В 8-м туре АПЛ лондонцам предстоит сыграть с «Ноттингем Форест».

Материалы по теме
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
«Челси» снёс «Ливерпуль» с первого места голом на 90+5-й минуте! Но команду будто прокляли
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android