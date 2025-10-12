Зинедин Зидан: годы, проведённые в «Ювентусе», были чудесными

Бывший футболист «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции Зинедин Зидан поделился воспоминаниями о своём выступлении за туринский клуб.

«Годы, проведённые там, были чудесными. Я приехал из Франции, где футбол был отличным, но не таким, как в «Ювентусе». В Турине чувствовал, что всё, что нужно делать, — это побеждать, всегда. И дома, и на выезде. Больше всего в Аньелли (бывший президент «Ювентуса». — Прим. «Чемпионата») мне запомнилось, что, когда я играл хорошо, он звонил мне в шесть утра, чтобы поздравить. Андреа был джентльменом, сразу было видно, он футбольный болельщик», — приводит слова Зидана журналист Джанлука Ди Марцио.