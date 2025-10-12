Зинедин Зидан: когда перестал играть, моя жизнь изменилась, я не знал, что делать

Бывший футболист «Реала», «Ювентуса» и сборной Франции Зинедин Зидан рассказал, как решил начать тренерскую карьеру.

«Когда перестал играть, моя жизнь изменилась. На протяжении трёх лет после завершения игровой карьеры я не знал, что делать. Перепробовал так много вещей, пока не записался на тренерские курсы. Из всех тренеров, у которых был, больше всего узнал от Липпи: он очень помог, когда я приехал в Италию, мне поначалу было трудно, но он всегда верил в меня. Сначала моим тренером был Анчелотти, потом стал его помощником. Карло настоящий друг, он сыграл важную роль в моей карьере, хороший тренер, потому что прислушивался к нам, игрокам.

Какими качествами должен обладать хороший тренер? Он должен быть увлечён футболом, глубоко увлечён. Хороши не только те, кто побеждают: есть замечательные тренеры, которые этого не умеют. Самое главное для меня — донести что-то до игроков. Когда ты увлечён, у тебя это получится», — приводит слова Зидана журналист Джанлука Ди Марцио.