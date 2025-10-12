Жоаозиньо: победа Боливии над Бразилией неудивительна, Россию ждёт хороший соперник

Экс-футболист «Краснодара» и московского «Динамо» Жоаозиньо высказался о предстоящем товарищеском матче между сборными России и Боливии. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Встреча пройдёт во вторник, 14 октября.

«Смотрел игру сборной Бразилии с Боливией. Нет ничего особенного в поражении. Боливия играла у себя, а там высоко — три тысячи метров над уровнем моря. Для России Боливия станет хорошим соперником», — сказал Жоаозиньо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В последнем официальном матче сборная Боливии одержала домашнюю победу над Бразилией (1:0). Встреча проходила 10 сентября. В текущую паузу на игры сборных Боливия с таким же счётом переиграла в товарищеском матче Иорданию в пятницу, 10 октября.