«Ротор» обыграл новороссийский «Черноморец» в 14-м туре Первой лиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и новороссийский «Черноморец». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград). В качестве главного арбитра матча выступил Игорь Захаров из Казани. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.

Первый гол в матче во втором тайме забил Михаил Мальцев. Полузащитник «Ротора» отличился на 53-й минуте. На 83-й минуте хавбек волгоградцев Максим Кайнов увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0.

«Ротор» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 15 очками идёт 12-м.

В следующем матче 20 октября волгоградцы сыграют в гостях с воронежским «Факелом». Команда из Новороссийска в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик»