Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ротор — Черноморец, результат матча 12 октября 2025, счёт 2:0, 14-й тур Первой лиги 2025/2026

«Ротор» обыграл новороссийский «Черноморец» в 14-м туре Первой лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 14-го тура Лиги Pari, в котором встречались волгоградский «Ротор» и новороссийский «Черноморец». Встреча состоялась на стадионе «Волгоград Арена» (Волгоград). В качестве главного арбитра матча выступил Игорь Захаров из Казани. Победу со счётом 2:0 одержали хозяева.

Россия — Лига PARI . 14-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 16:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
2 : 0
Черноморец
Новороссийск
1:0 Мальцев – 53'     2:0 Кайнов – 83'    
Удаления: Фомин – 90+3' / нет

Первый гол в матче во втором тайме забил Михаил Мальцев. Полузащитник «Ротора» отличился на 53-й минуте. На 83-й минуте хавбек волгоградцев Максим Кайнов увеличил преимущество своей команды и установил окончательный счёт – 2:0.

«Ротор» набрал 25 очков и занимает третье место в турнирной таблице Первой лиги. «Черноморец» с 15 очками идёт 12-м.

В следующем матче 20 октября волгоградцы сыграют в гостях с воронежским «Факелом». Команда из Новороссийска в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик»

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 11 октября
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android