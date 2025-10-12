Мостовой: помимо Ваноли, человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак»

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой высказался о вероятном возвращении экс-тренера красно-белых Паоло Ваноли в столичный клуб.

«Вопрос не в том, нужен ли Ваноли. «Спартак» сейчас — самая горячая тема. Помимо Ваноли, сейчас человек 20 стоят с поднятой рукой: «Возьмите меня в «Спартак». Бесполезно сейчас гадать. К тому же у Станковича действующий контракт», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

53-летний специалист занимал должность главного тренера красно-белых с декабря 2021 года по июнь 2022 года. Под руководством Ваноли московский клуб выиграл Фонбет Кубок России.