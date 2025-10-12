ПФК ЦСКА поздравил женскую команду с победой в Кубке России

ЦСКА переиграл «Зенит» в финальном матче Кубка России среди женских команд: в основное время коллективы голов не забили, в серии пенальти сильнее оказались красно-синие — 4:3. Мужская команда армейцев в официальном телеграм-канале опубликовала поздравление, связанное с этим событием.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его также можно в официальном телеграм-канале ПФК ЦСКА.

Это 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира стал шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз. В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).