Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболисткам ЦСКА вручили Кубок России после победы над «Зенитом» в финале

Футболисткам ЦСКА вручили Кубок России после победы над «Зенитом» в финале
Аудио-версия:
Комментарии

Футболисткам московского ЦСКА вручили трофей после победы в финальном матче Winline Кубка России — 2025. В заключительном матче турнира красно-синие в серии пенальти переиграли санкт-петербургский «Зенит» — 0:0 (4:3 пен.). Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Всего команды нанесли по шесть ударов в послематчевой серии. Решающий удар «с точки» реализовала футболистка ЦСКА Дарья Яковлева. ЦСКА стал четырёхкратным обладателем женского Кубка России.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

Это 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира стал шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз. В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).

Материалы по теме
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Топ-матчи воскресенья: Панарин против Малкина в НХЛ, отбор к ЧМ по футболу и баскетбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android