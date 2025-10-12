Футболисткам ЦСКА вручили Кубок России после победы над «Зенитом» в финале

Футболисткам московского ЦСКА вручили трофей после победы в финальном матче Winline Кубка России — 2025. В заключительном матче турнира красно-синие в серии пенальти переиграли санкт-петербургский «Зенит» — 0:0 (4:3 пен.). Встреча проходила на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Всего команды нанесли по шесть ударов в послематчевой серии. Решающий удар «с точки» реализовала футболистка ЦСКА Дарья Яковлева. ЦСКА стал четырёхкратным обладателем женского Кубка России.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

Это 33-й розыгрыш Кубка России среди женщин. Для ЦСКА финал турнира стал шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз. В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).