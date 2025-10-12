Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 14-го тура и турнирная таблица

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 12 октября, завершился 14-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.

11 октября, суббота:

«Сокол» — «Уфа» — 2:2;

«Арсенал» Тула — «Торпедо» Москва — 2:2;

«Спартак» Кострома — «КАМАЗ» — 1:1;

«Волга» Ульяновск — «Енисей» — 2:4;

«Шинник» — «Факел» — 0:1;

«Нефтехимик» — «Чайка» — 2:3;

«Родина» — «СКА-Хабаровск» — 2:0.

12 октября, воскресенье:

«Ротор» — «Черноморец» — 2:0.

Отметим, встречу между екатеринбургским «Уралом» и «Челябинском» перенесли на начало ноября.

После 14 туров турнирную таблицу возглавляет воронежский «Факел» с 30 очками, вторым идёт костромской «Спартак» (29), волгоградский «Ротор» (25) — третий. В зоне вылета находятся «Чайка» из Песчанокопского (11), саратовский «Сокол» (10) и московское «Торпедо» (10).