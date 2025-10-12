Скидки
Фабио Капелло рассказал, какого футболиста он считает лучшим из тех, кого тренировал

Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло поделился впечатлениями от работы с экс-футболистом «сливочных» Роналдо.

«Роналдо — лучший футболист, которого я когда-либо тренировал. Он был парнем, который каждый вечер любил посещать вечеринки. Роналдо был просто сумасшедшим, он весил 94 килограмма и не думал о том, чтобы похудеть.

В определённый момент я сказал президенту клуба, что нам придётся с ним расстаться — надежды на дальнейшее развитие не было. И мы с ним расстались. Но, скажу это снова, он лучший из всех, кого я когда-либо тренировал», — приводит слова Капелло Sport.es.

В 177 матчах за «Королевский клуб» Роналдо забил 104 гола и отдал 34 голевые передачи.

