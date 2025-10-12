Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Тренер «Челси» Мареска рассказал, как клубный чемпионат мира повлиял на команду

Тренер «Челси» Мареска рассказал, как клубный чемпионат мира повлиял на команду
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался, как победа «синих» на клубном чемпионате мира в США повлияла на команду. Напомним, в финале лондонцы обыграли «ПСЖ» со счётом 3:0.

Клубный чемпионат мира — 2025 . Финал
13 июля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
3 : 0
ПСЖ
Париж, Франция
1:0 Палмер – 22'     2:0 Палмер – 30'     3:0 Педро – 43'    
Удаления: нет / Невеш – 85'

«Мы сыграли семь матчей, используя семь разных схем. Мы старались что-то изменить и немного удивить соперников, и в итоге всё получилось. У нас много травм, но победа стоила того. Я бы ничего не стал менять, тем более, что мы её выиграли (улыбается). Трофей тяжёлый и прекрасный. Он открывается и закрывается ключом, очень красиво.

Победа придала этой команде, средний возраст которой очень юн, чувство уверенности в себе. В этом году, на мой взгляд, мы начали хорошо, несмотря на травмы», – приводит слова Марески журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В нынешнем сезоне «Челси» испытывает проблемы из-за повреждений своих игрок. Перед матчем 7-го тура АПЛ с «Ливерпулем» в списке травмированных находилось семь игроков лондонцев.

