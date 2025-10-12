Тренер «Челси» Мареска рассказал, как клубный чемпионат мира повлиял на команду

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска высказался, как победа «синих» на клубном чемпионате мира в США повлияла на команду. Напомним, в финале лондонцы обыграли «ПСЖ» со счётом 3:0.

«Мы сыграли семь матчей, используя семь разных схем. Мы старались что-то изменить и немного удивить соперников, и в итоге всё получилось. У нас много травм, но победа стоила того. Я бы ничего не стал менять, тем более, что мы её выиграли (улыбается). Трофей тяжёлый и прекрасный. Он открывается и закрывается ключом, очень красиво.

Победа придала этой команде, средний возраст которой очень юн, чувство уверенности в себе. В этом году, на мой взгляд, мы начали хорошо, несмотря на травмы», – приводит слова Марески журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

В нынешнем сезоне «Челси» испытывает проблемы из-за повреждений своих игрок. Перед матчем 7-го тура АПЛ с «Ливерпулем» в списке травмированных находилось семь игроков лондонцев.