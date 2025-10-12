В «Зените» показали эмоции футболисток после поражения от ЦСКА в финале Кубка России

Пресс-служба женской команды санкт-петербургского «Зенита» опубликовала видео с реакцией футболисток на поражение в серии пенальти в финальном матче Winline Кубка России от ЦСКА (0:0, 3:4 (пен.)). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

Всего команды нанесли по шесть ударов в послематчевой серии пенальти. Футболистки сине-бело-голубых трижды пробили мимо ворот.

Для ЦСКА финал турнира стал шестым в истории, «Зенит» вышел в финал в четвёртый раз. В розыгрыше женского Кубка России 2024 года ЦСКА в финале проиграл «Локомотиву» со счётом 0:2. «Зенит» дошёл до стадии 1/4 финала, где по пенальти уступил «Чертаново» (2:2, 2:4 пен.).