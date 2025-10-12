Борис Буняк: Станкович будет в шорт-листе сборной Сербии на пост главного тренера

Борис Буняк, экс-тренер «Уралана» и первый тренер-легионер в чемпионате России, заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является одним из кандидатов на аналогичную должность в сборной Сербии.

«Сейчас проводятся переговоры с несколькими потенциальными кандидатами на пост главного тренера сборной Сербии. Среди них — Деян Станкович. Деян уже достаточно опытен и известен в футбольных кругах и, естественно, всегда будет претендентом на столь высокие должности. Его темперамент и энергия всегда были его отличительной чертой, но теперь я вижу, что в российском футболе он сталкивается с определённой критикой за бурное выражение эмоций, особенно когда речь идёт о судьях. С его игровым, а теперь и тренерским опытом и завоёванными трофеями он, безусловно, будет в шорт-листе претендентов на пост главного тренера сборной Сербии, поэтому неудивительно, если Деян станет преемником Драгана Стойковича», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года со специалистом был подписан новый контракт. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 18 набранными очками.