Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Борис Буняк: Станкович будет в шорт-листе сборной Сербии на пост главного тренера

Борис Буняк: Станкович будет в шорт-листе сборной Сербии на пост главного тренера
Аудио-версия:
Комментарии

Борис Буняк, экс-тренер «Уралана» и первый тренер-легионер в чемпионате России, заявил, что главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович является одним из кандидатов на аналогичную должность в сборной Сербии.

«Сейчас проводятся переговоры с несколькими потенциальными кандидатами на пост главного тренера сборной Сербии. Среди них — Деян Станкович. Деян уже достаточно опытен и известен в футбольных кругах и, естественно, всегда будет претендентом на столь высокие должности. Его темперамент и энергия всегда были его отличительной чертой, но теперь я вижу, что в российском футболе он сталкивается с определённой критикой за бурное выражение эмоций, особенно когда речь идёт о судьях. С его игровым, а теперь и тренерским опытом и завоёванными трофеями он, безусловно, будет в шорт-листе претендентов на пост главного тренера сборной Сербии, поэтому неудивительно, если Деян станет преемником Драгана Стойковича», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Деян Станкович возглавляет московский «Спартак» с лета 2024 года. В мае текущего года со специалистом был подписан новый контракт. После 11 туров красно-белые занимают шестое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 18 набранными очками.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android