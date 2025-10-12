Экс-президент «Торпедо» Тукманов: исключение из РПЛ психологически сломало команду

Бывший президент «Торпедо» Александр Тукманов поделился мнением о причинах нынешнего турнирного положения команды. На данный момент автозаводцы с 10 очками замыкают турнирную таблицу Лиги Pari.

«Наверное, последнее место в ФНЛ — общая ситуация в «Торпедо». Думаю, здесь больше проблема в психологии футболистов, чем в их мастерстве. Ну и плюс ко всему — у команды третий или четвёртый тренер за сезон. У каждого своё видение и требования. Каждый по-своему видит состав, тактику, стратегию игры. Всё вместе это наложилось на футболистов и команду — отсюда такой результат.

Ко всему прочему, вместо того, чтобы играть в РПЛ, в силу известных обстоятельств сегодня команда играет в ФНЛ. Думаю, исключение из РПЛ психологически сломало ребят. Они рассчитывали, что будут играть в РПЛ, команда будет на виду. А тут — облом, они опять вернулись в ФНЛ. Конечно, психологически ребятам это было сложно пережить. Тут целый комплекс отрицательных эмоций», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.