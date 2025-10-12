Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

РФС показал, что происходило в раздевалке женского ЦСКА после победы в Кубке России

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала видео из раздевалки женской команды ЦСКА после победы в серии пенальти над «Зенитом» — 0:0 (4:3 пен.) в финале Winline Кубка России. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

Футболистки столичной команды обливались шампанским и исполняли песню «Мама, мы ЦСКА». Голкипер Эльвира Тодуа, выигравшая серию пенальти, обернулась флагом Абхазии и забралась на стол с трофеем.

Всего команды нанесли по шесть ударов в послематчевой серии пенальти. Футболистки «Зенита» трижды пробили мимо ворот. Решающий удар реализовала футболистка ЦСКА Дарья Яковлева. Красно-синие стали четырёхкратными обладателями трофея.