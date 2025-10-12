Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

РФС показал, что происходило в раздевалке женского ЦСКА после победы в Кубке России

РФС показал, что происходило в раздевалке женского ЦСКА после победы в Кубке России
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба Российского футбольного союза (РФС) опубликовала видео из раздевалки женской команды ЦСКА после победы в серии пенальти над «Зенитом» — 0:0 (4:3 пен.) в финале Winline Кубка России. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

Футболистки столичной команды обливались шампанским и исполняли песню «Мама, мы ЦСКА». Голкипер Эльвира Тодуа, выигравшая серию пенальти, обернулась флагом Абхазии и забралась на стол с трофеем.

Всего команды нанесли по шесть ударов в послематчевой серии пенальти. Футболистки «Зенита» трижды пробили мимо ворот. Решающий удар реализовала футболистка ЦСКА Дарья Яковлева. Красно-синие стали четырёхкратными обладателями трофея.

Материалы по теме
Видео
Футболисткам ЦСКА вручили Кубок России после победы над «Зенитом» в финале
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android