Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Адриен Рабьо — об уходе из «Марселя»: я никогда не был жестоким человеком

Адриен Рабьо — об уходе из «Марселя»: я никогда не был жестоким человеком
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо рассказал о своём уходе из французского «Марселя». Напомним, игрок сборной Франции покинул команду Роберто де Дзерби из-за драки с экс-одноклубником Джонатаном Роу.

«Расстроен поворотом событий в «Марселе»? Конечно, расстроен, потому что всё должно было закончиться не так. Возникает непонимание, поскольку решение непонятно всем, всем, с кем я говорил. Никто не понял, сам не понимал, поэтому это очень грустно и обидно.

Меня беспокоило, что люди не говорили обо мне правду. Никогда не был жестоким человеком, каждый может это подтвердить. Просто не хочу, чтобы обо мне создавали плохое, неправильное впечатление. Такова жизнь в футболе и в целом, мы не всегда всё контролируем», – приводит слова Рабьо Footmercato.

Материалы по теме
Дешам: переход Рабьо в «Милан» пойдёт на пользу и ему, и Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android