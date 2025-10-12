Адриен Рабьо — об уходе из «Марселя»: я никогда не был жестоким человеком

Полузащитник «Милана» Адриен Рабьо рассказал о своём уходе из французского «Марселя». Напомним, игрок сборной Франции покинул команду Роберто де Дзерби из-за драки с экс-одноклубником Джонатаном Роу.

«Расстроен поворотом событий в «Марселе»? Конечно, расстроен, потому что всё должно было закончиться не так. Возникает непонимание, поскольку решение непонятно всем, всем, с кем я говорил. Никто не понял, сам не понимал, поэтому это очень грустно и обидно.

Меня беспокоило, что люди не говорили обо мне правду. Никогда не был жестоким человеком, каждый может это подтвердить. Просто не хочу, чтобы обо мне создавали плохое, неправильное впечатление. Такова жизнь в футболе и в целом, мы не всегда всё контролируем», – приводит слова Рабьо Footmercato.