«Если скажу, что мечтал о подобном, будет ложью». Суарес — о 600 голах в карьере

«Если скажу, что мечтал о подобном, будет ложью». Суарес — о 600 голах в карьере
Аудио-версия:
Комментарии

Уругвайский нападающий «Интер Майами» Луис Суарес опубликовал в соцсетях пост, посвящённый достижению отметки в 600 забитых голов за карьеру.

«Если скажу, что мечтал о подобном, будет ложью, никогда не думал, что добьюсь чего-то такого в карьере. Благодарен всем клубам, за которые выступал, сборной, партнёрам по команде, тренерам, техническому персоналу, моей семье и болельщикам. Вы все — часть этого достижения. Впереди всегда новая страница», — написал Суарес в соцсетях.

Всего Суарес забил за «Интер Майами» 42 гола. Его статистика во время выступлений за другие команды выглядит следующим образом: в «Барселоне» — 198 голов, в «Аяксе» — 111, в «Ливерпуле» — 82, в сборной Уругвая — 69, в «Атлетико» — 34, в «Гремио» — 29, в «Насьонале» — 20, в «Гронингене» — 15.

Комментарии
