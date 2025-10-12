Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Тукманов: Станкович перебирает с эмоциями, но в «Спартаке» всё наладится

Тукманов: Станкович перебирает с эмоциями, но в «Спартаке» всё наладится
Бывший защитник московского «Спартака» Александр Тукманов высказался о работе главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

«В «Спартаке» ситуация, на мой взгляд, понятная. Станкович — тренер с европейским взглядом. Он хочет построить команду европейского уровня. Другое дело — психологически Станкович, наверное, перебирает. Излишние эмоции мешают ему, нервируют игроков, судей настраивают, может быть, негативно по отношению к главному тренеру.

Но это надо пережить. Станкович, думаю, поймёт, что нужно быть более сдержанным. И тогда всё наладится. Ребята в «Спартаке» умеют играть — семьдесят процентов состава привлекаются в национальные сборные», — сказал Тукманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.

Станкович возглавляет «Спартак» с лета 2024 года. После 11 туров Мир РПЛ красно-белые набрали 18 очков и на текущий момент занимают шестое место. Сербский специалист был дисквалифицирован на один месяц после удаления в матче 8-го тура чемпионата России со столичным «Динамо» (2:2).

