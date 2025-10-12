Буняк оценил перспективы экс-тренера сборной Сербии Стойковича возглавить клуб РПЛ

Борис Буняк, экс-тренер «Уралана» и первый тренер-легионер в чемпионате России, высказался об уходе из сборной Сербии главного тренера Драгана Стойковича, а также оценил шансы специалиста возглавить клуб Мир Российской Премьер-Лиги.

«Да, Драган Стойкович больше не тренер сборной Сербии. Как это обычно бывает, после периода успешной работы на посту тренера наступает кризис, тренеры всегда несут за него ответственность. Матч с Албанией и поражение 0:1 пролили свет на час недовольства в этих отборочных матчах, поэтому тренер Стойкович оставляет шанс другим тренерам, которые, слава богу, у Сербии всегда есть. Мне посчастливилось получить такой опыт, будучи тренером сборной Кувейта, хорошо знаком с высокими требованиями и ответственностью этой роли. Стойкович — большое имя в сербском футболе, верю, он очень скоро найдёт новую работу и новые вызовы.

Драган станет отличным выбором для любого клуба, в том числе и российского, ведь четыре года работы тренером сборной Сербии, участие в международных соревнованиях, в квалификации и трёх крупных турнирах, таких как чемпионат мира и чемпионат Европы, – это уникальный опыт. Если к этому добавить, что, работая тренером в Японии, он заслужил статус иконы местного футбола, всё это говорит о его высоком уровне. Хорошо знаком с требованиями российской лиги и российского футбола, которые в какой-то степени обязывают тренеров адаптироваться к условиям, но в то же время позволяют оставить свой след и доказать свои уровень и знания», — сказал Буняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.