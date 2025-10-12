Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Нидерланды — Финляндия, результат матча 12 октября 2025, счёт 4:0, 8-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Нидерландов разгромила команду Финляндии в матче отбора на чемпионат мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Завершён матч 8-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Нидерландов и Финляндии. Победу со счётом 4:0 в этой игре одержали хозяева поля. Встреча состоялась на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме. В качестве главного арбитра матча выступил Славко Винчич (Словения).

ЧМ-2026 — Европа . Группа G. 8-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Нидерланды
Окончен
4 : 0
Финляндия
1:0 Мален – 8'     2:0 ван Дейк – 17'     3:0 Депай – 38'     4:0 Гакпо – 84'    

Дониэлл Мален открыл счёт на восьмой минуте, Вирджил ван Дейк удвоил преимущество команды на 17-й минуте. Мемфис Депай на 38-й минуте реализовал пенальти, Коди Гакпо отметился на 84-й минуте.

После этой игры сборная Нидерландов с 16 очками возглавляет турнирную таблицу группы G, команда Финляндии с 10 очками находится на третьей строчке.

В следующем туре Нидерланды 14 ноября сыграет в гостях с Польшей, Финляндия в тот же день примет на своём поле Мальту.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
