Футболистки ЦСКА встретили Кирилла Набабкина в раздевалке кричалкой про ухажёра для мамки

Футболистки московского ЦСКА встретили экс-защитника мужской команды Кирилла Набабкина в раздевалке персональной кричалкой про него. В финале Winline Кубка России армейцы победили в серии пенальти «Зенит» (0:0, 4:3 (пен.)). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске.

Набабкин зашёл в раздевалку, чтобы поздравить обладательниц Кубка страны с четвёртой в клубной истории победой в турнире. Футболистки ЦСКА ответили экс-защитнику известной кричалкой болельщиков красно-синих: «Кирилл Набабкин — ухажёр для твоей мамки».

Видео доступно в телеграм-канале РФС.

Всего в послематчевой серии пенальти команды нанесли по шесть ударов. Футболистки «Зенита» трижды пробили мимо ворот. Решающий удар реализовала футболистка ЦСКА Дарья Яковлева.