Спаллетти – о сборной Италии: находят оправдания, чтобы не выполнять свои обязанности

Спаллетти – о сборной Италии: находят оправдания, чтобы не выполнять свои обязанности
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти высказался о работе с игроками «скуадра адзурры» и конфликте с защитником «Интера» Франческо Ачерби.

«Всё больше и больше людей находят оправдания или причины, чтобы не выполнять свои обязанности и не брать на себя ответственности. Всё меньше и меньше тех, кто открыто заявляет о своей позиции.

Есть предварительный созыв, все собираются, и за день до созыва я звоню ему (Франческо Ачерби — Прим. «Чемпионата»): «Ты был прав, ведь всегда нужно учитывать мнение игроков. В раздевалке говорят, что ты всё ещё лидер, и я думаю вызвать тебя». Он не сразу ответил, но сказала мне: «Раз ты так говоришь, то я доволен и приеду». Прошло три-четыре дня и он написал мне: «Меня не будет». В итоге всё оказалось не так, как рассказывают», – приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Напомним, футболист «Интера» отказался от вызова в сборную Италии на июньские матчи отборочного этапа чемпионата мира 2026 года.

Комментарии
