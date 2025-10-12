Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Футбол Новости

Канчельскис: Батраков сможет себя проверить в Европе

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил шансы полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова на переход в европейский чемпионат.

«Если у Батракова есть хорошие варианты в Европе — нужно ехать. Конечно, смотря какая страна и какая команда, но в Европе он сможет себя проверить. Очевидно, что у Батракова есть возможности, и их нужно развивать, а в «Локомотиве» этого не получится.

Другое дело, если это будет команда первой пятёрки в Италии, Германии или Франции. Англия, наверно, тяжеловато будет. Нужно быстро собирать вещи и лететь без вопросов. И ещё раз скажу — в команду первой пятёрки, а не в команду середины таблицы. Чтобы было за что бороться и дальше двигаться», — приводит слова Канчельскиса Metaratings.ru.

