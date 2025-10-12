Сборная Шотландии переиграла команду Беларуси в отборочном матче чемпионата мира — 2026

Окончен матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Беларуси. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали шотландцы. Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Мариан Барбу (Румыния).

Че Адамс открыл счёт на 15-й минуте, Скотт Мактоминей на 84-й минуте удвоил преимущество команды.

Глеб Кучко на 90+6-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры сборная Шотландии с 10 очками располагается на первом месте в турнирной таблице группы C, команда Беларуси замыкает таблицу без набранных очков.

В следующем туре Шотландия 15 ноября сыграет в гостях с Грецией, Беларусь в тот же день на выезде встретится с Данией.