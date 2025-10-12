Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Шотландия — Беларусь, результат матча 12 октября 2025, счёт 2:1, 4-й тур отборочного турнира ЧМ-2026

Сборная Шотландии переиграла команду Беларуси в отборочном матче чемпионата мира — 2026
Аудио-версия:
Комментарии

Окончен матч 4-го тура группового этапа европейской квалификации к чемпионату мира 2026 года между сборными Шотландии и Беларуси. Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали шотландцы. Встреча состоялась на стадионе «Хэмпден Парк» (Глазго, Шотландия). В качестве главного арбитра матча выступил Мариан Барбу (Румыния).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 4-й тур
12 октября 2025, воскресенье. 19:00 МСК
Шотландия
Окончен
2 : 1
Беларусь
1:0 Адамс – 15'     2:0 Мактоминей – 84'     2:1 Кучко – 90+6'    

Че Адамс открыл счёт на 15-й минуте, Скотт Мактоминей на 84-й минуте удвоил преимущество команды.
Глеб Кучко на 90+6-й минуте отыграл один мяч.

После этой игры сборная Шотландии с 10 очками располагается на первом месте в турнирной таблице группы C, команда Беларуси замыкает таблицу без набранных очков.

В следующем туре Шотландия 15 ноября сыграет в гостях с Грецией, Беларусь в тот же день на выезде встретится с Данией.

Календарь отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Группы отборочного турнира ЧМ-2026 (Европа)
Материалы по теме
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали». Видео
Легчайшая победа Испании над Грузией! Хвича и компания на игру «не подъехали». Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android