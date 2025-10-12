Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Мбаппе: мне повезло играть с Лео Месси, это была великолепная возможность

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о выступлении за «ПСЖ» вместе с Лионелем Месси, который сейчас защищает цвета «Интер Майами».

«Когда говоришь о футболистах, которые вошли в историю, думаешь о Месси. В раздевалке он абсолютно обычный человек. Когда ты знаменит, многие навешивают на тебя ярлыки, и если к этому прислушиваться, то веришь этому, но нет, он был совершенно обычным человеком и уважал всех. Как игрок он был уникален. Когда в вашей команде есть такой человек, вы должны быть рядом с ним и наблюдать за всем, что он делает. Он очень помог мне понять игру.

Мне повезло играть с Лео Месси. Я и не думал, что когда-либо в своей карьере буду играть с ним. Я думал, что он останется в «Барселоне» на всю оставшуюся жизнь, а моей мечтой был «Реал». О переходе в «Барселону» я никогда не думал. Я могу только поблагодарить его. Это была великолепная возможность», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.

