Названы лучшие футболистки ЦСКА и «Зенита» в финале женского Кубка России

Футболистки Дарья Яковлева и Алёна Андреева, были признаны лучшими игроками, соответственно, ЦСКА и «Зенита» в финальном матче Winline Кубка России, где армейцы победили в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

На счету Яковлевой решающий удар в послематчевой серии пенальти. Всего команды нанесли 12 ударов на двоих. Яковлева исполняла удар последней.

ЦСКА стал четырёхкратным обладателем Кубка России. В финале прошлогоднего розыгрыша красно-синие проиграли «Локомотиву» со счётом 0:2.