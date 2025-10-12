«Он ни разу не упомянул о продлении контракта». Спаллетти — о президенте «Наполи»

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о взаимоотношениях с владельцем итальянского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Стало трудно. Де Лаурентис взял всё в свои руки. Он ни разу не упомянул о продлении контракта или каком-либо поощрении, чтобы показать своё отношение ко мне. Он сказал журналистке, что она тоже выиграла бы чемпионат с тем «Наполи». У него свои приоритеты и он так и думал… Но я бы не остался на таких условиях, даже если это означало бы отказ от тренерской работы.

В следующем году он решил, что справится с ситуацией в одиночку, и так оно и вышло. И ему пришлось нанять другого сильного тренера с яркой личностью для прекрасного города, который так требователен», – приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Спаллетти с неаполитанцами выиграл Серию А в сезоне-2022/2023, а его успех повторил Антонио Конте в минувшем розыгрыше чемпионата Италии.