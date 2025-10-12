Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он ни разу не упомянул о продлении контракта». Спаллетти — о президенте «Наполи»

«Он ни разу не упомянул о продлении контракта». Спаллетти — о президенте «Наполи»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти рассказал о взаимоотношениях с владельцем итальянского клуба Аурелио Де Лаурентисом.

«Стало трудно. Де Лаурентис взял всё в свои руки. Он ни разу не упомянул о продлении контракта или каком-либо поощрении, чтобы показать своё отношение ко мне. Он сказал журналистке, что она тоже выиграла бы чемпионат с тем «Наполи». У него свои приоритеты и он так и думал… Но я бы не остался на таких условиях, даже если это означало бы отказ от тренерской работы.

В следующем году он решил, что справится с ситуацией в одиночку, и так оно и вышло. И ему пришлось нанять другого сильного тренера с яркой личностью для прекрасного города, который так требователен», – приводит слова Спаллетти журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Спаллетти с неаполитанцами выиграл Серию А в сезоне-2022/2023, а его успех повторил Антонио Конте в минувшем розыгрыше чемпионата Италии.

Материалы по теме
Николо Скира назвал клуб, который может возглавить экс-тренер «Зенита» Спаллетти
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android