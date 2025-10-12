Спаллетти собрал символический состав из тех, кого он тренировал, отметив экс-игрока РПЛ

Бывший главный тренер сборной Италии и санкт-петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти собрал команду из лучших игроков, которых он тренировал, включив в состав экс-игрока Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте.

Символическая сборная Лучано Спаллетти

Вратарь: Войцех Щенсны (вместо работали в «Роме»).

Защитники: Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Калиду Кулибали («Наполи»), Кристиан Киву («Рома»), Марек Янкуловски («Удинезе»).

Полузащитники: Даниэле Де Росси («Рома»), Давид Писарро («Рома»).

Нападающие: Мохамед Салах («Рома»), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Франческо Тотти («Рома»), Эдин Джеко («Рома»).

Наставником своей команды Спаллетти назначил экс-тренера «Милана», «Лацио» и «Ювентуса» Стефано Агрести.

Кварацхелия выиграл Серию А в сезоне-2022/2023 под руководством Спаллетти. Для специалиста это был первый титул чемпиона Италии. До этого грузинский фланговый нападающий выступал в РПЛ за московский «Локомотив» и казанский «Рубин».