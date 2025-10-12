Руслан Пименов рассказал, чего ждёт от матча России с Боливией

Бывший нападающий московского «Динамо» Руслан Пименов поделился ожиданиями от товарищеского матча между сборными России и Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Боливия играет в другой футбол. Там футболисты индивидуально посильнее, покреативнее. Игроки из Латинской Америки любят повозиться с мячом. Будет интересно посмотреть на наших защитников при игре один в один. В общем, ребята у них индивидуально сильные, но как команда они не так хороши», — приводит слова Пименова «Евро-Футбол.Ру».

Матч с Боливией станет для подопечных Валерия Карпина вторым в октябрьскую паузу на игры сборных. Ранее национальная команда одолела на своём поле Иран (2:1).