«Это был непростой момент для команды». Мбаппе — о поражении «Реала» от «Атлетико»
Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:5).
Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14' 1:1 Мбаппе – 25' 1:2 Гюлер – 36' 2:2 Сёрлот – 45+3' 3:2 Альварес – 51' 4:2 Альварес – 63' 5:2 Гризманн – 90+3'
«Никто этого не ожидал. Это был непростой момент для команды. Не нужно забывать прошлое, ведь это пойдёт нам на пользу. Они приехали, чтобы играть в дерби, у нас была та же цель, но мы не были достаточно упорны в единоборствах и навесах. Дело в том, что они выиграли все единоборства», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.
На данный момент «Реал» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Атлетико» с 13 очками располагается на пятой строчке.
