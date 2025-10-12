Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
«Это был непростой момент для команды». Мбаппе — о поражении «Реала» от «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:5).

Испания — Примера . 7-й тур
27 сентября 2025, суббота. 17:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
5 : 2
Реал Мадрид
Мадрид
1:0 Ле Норман – 14'     1:1 Мбаппе – 25'     1:2 Гюлер – 36'     2:2 Сёрлот – 45+3'     3:2 Альварес – 51'     4:2 Альварес – 63'     5:2 Гризманн – 90+3'    

«Никто этого не ожидал. Это был непростой момент для команды. Не нужно забывать прошлое, ведь это пойдёт нам на пользу. Они приехали, чтобы играть в дерби, у нас была та же цель, но мы не были достаточно упорны в единоборствах и навесах. Дело в том, что они выиграли все единоборства», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.

На данный момент «Реал» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Атлетико» с 13 очками располагается на пятой строчке.

