«Это был непростой момент для команды». Мбаппе — о поражении «Реала» от «Атлетико»

Нападающий «Реала» Килиан Мбаппе поделился впечатлениями от поражения своей команды в матче 7-го тура Ла Лиги с «Атлетико» (2:5).

«Никто этого не ожидал. Это был непростой момент для команды. Не нужно забывать прошлое, ведь это пойдёт нам на пользу. Они приехали, чтобы играть в дерби, у нас была та же цель, но мы не были достаточно упорны в единоборствах и навесах. Дело в том, что они выиграли все единоборства», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.

На данный момент «Реал» с 21 очком возглавляет турнирную таблицу высшего дивизиона испанского первенства, «Атлетико» с 13 очками располагается на пятой строчке.