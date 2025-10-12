«Человек-эпоха». Сборная России поздравила Никиту Симоняна с 99-летием

Пресс-служба сборной России поздравила экс-форварда сборной СССР и московского «Спартака» Никиту Симоняна. Сегодня, 12 октября, бывшему футболисту исполнилось 99 лет.

«Человек-эпоха. Дорогой наш именинник — Никита Павлович Симонян», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды в телеграм-канале сборной России по футболу.

Симонян в своей карьере выступал за «Динамо» из Сухума, московские «Крылья Советов» и столичный «Спартак», где и завершил карьеру в 1959 году после 11 лет в клубе. На счету Симоняна 19 матчей в составе сборной СССР, в которых он записал на свой счёт 10 мячей, включая гол Англии (2:2) на чемпионате мира — 1958.