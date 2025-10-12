Мбаппе: победа на чемпионате мира — высшая цель для любого футболиста

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о поражении своей команды от Аргентины (3:3, 2:4 пен.) в финале чемпионата мира — 2022.

«Это был безумный матч, Аргентина заслужила победу, в целом они были лучшей командой. Проиграть в финале чемпионата мира — очень больно. Думаю, мы выйдем в финал в третий раз и победим. Чемпионат мира — 2022 нас многому научил. Многие советуют мне догнать Пеле (стать трёхратным чемпионом мира. — Прим. «Чемпионата»), но это был уникальный футболист, я же больше думаю о том, чтобы оставить след в истории своей страны. Победа на чемпионате мира — высшая цель для любого футболиста», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.