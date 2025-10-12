Мбаппе: победа на чемпионате мира — высшая цель для любого футболиста
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о поражении своей команды от Аргентины (3:3, 2:4 пен.) в финале чемпионата мира — 2022.
ЧМ-2022 - финальный раунд . Финал
18 декабря 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 3
4 : 2
Франция
1:0 Месси – 23' 2:0 Ди Мария – 36' 2:1 Мбаппе – 80' 2:2 Мбаппе – 81' 3:2 Месси – 108' 3:3 Мбаппе – 118'
«Это был безумный матч, Аргентина заслужила победу, в целом они были лучшей командой. Проиграть в финале чемпионата мира — очень больно. Думаю, мы выйдем в финал в третий раз и победим. Чемпионат мира — 2022 нас многому научил. Многие советуют мне догнать Пеле (стать трёхратным чемпионом мира. — Прим. «Чемпионата»), но это был уникальный футболист, я же больше думаю о том, чтобы оставить след в истории своей страны. Победа на чемпионате мира — высшая цель для любого футболиста», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.
