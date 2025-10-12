Скидки
Шотландия — Беларусь. Прямая трансляция
19:00 Мск
Главная Футбол Новости

Сёмин: Станкович и сборная Сербии? По-моему, его никто из «Спартака» не увольняет

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о возможном назначении наставника московского «Спартака» Деян Станкович на пост тренера сборной Сербии. Ранее команду покинул Драган Стойкович после поражения в матче квалификации к чемпионату мира 2026 года с Албанией (0:1).

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:50 МСК
Сербия
Окончен
0 : 1
Албания
0:1 Манай – 45+1'    

«Отставку Драгана Стойковича прокомментирую так: это часть профессии тренера. Когда есть неудача, тренер подаёт в отставку, или же руководители принимают такое решение. Тем более что Сербия проиграла одному из своих принципиальных соперников — Албании. Наверное, отставка Стойковича закономерна.

Что касается Станковича и сборной Сербии, по-моему, его никто из «Спартака» не увольняет. К нему есть доверие, он работает», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

После пяти матчей квалификации к чемпионату мира 2026 года сербы набрали семь очков и занимают третье место в группе К. Красно-белые под руководством Станковича после 11 туров занимают шестое место в Мир Российской Премьер-Лиге с 18 набранными очками.

