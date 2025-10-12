Юрий Сёмин поделился ожиданиями от матча сборной России с Боливией

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, чего ждёт от товарищеского матча между сборными России и Боливии. Игра пройдёт во вторник, 14 октября. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

«Самая важная информация, которая нужна для тренеров и болельщиков: Боливия приедет основным составом или же у них будут большие изменения? Если у Боливии будет основной состав, которым она играет в своём отборочном турнире, это очень серьёзная команда. Независимо от того, играют они дома или на выезде. Дома, в высокогорье, они практически никому не проигрывают.

С другой стороны, для России любой матч очень важен — это рейтинг, признание среди болельщиков. Самое важное, что болельщики ходят на матчи национальной сборной. Полный стадион в Волгограде дорогого стоит», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.