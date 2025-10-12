Скидки
Вратарь ЦСКА Эльвира Тодуа в шестой раз в карьере стала обладательницей Кубка России

Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Эльвира Тодуа стала шестикратной победительницей Кубка России. В финальном матче футболистки столичной команды переиграли в серии пенальти «Зенит» (0:0, 4:3 (пен.)). Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

Эльвира Тодуа появилась на поле на 90-й минуте перед серией пенальти. Футболистки «Зенита» не реализовали три удара из шести. Решающий гол забила нападающая Дарья Яковлева.

Для Тодуа Кубок России — 2005 стал шестым в личной коллекции. Ранее Футболистка четыре раза побеждала в турнире с ЦСКА (2017, 2022, 2023) и дважды в составе клуба «Россиянка» (2009, 2010). У ЦСКА всего четыре победы в Кубке России в клубной истории.

