«Слишком много шумихи вокруг него, потому что он из «Барселоны». Баэна – о Ламине Ямале

Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Алекс Баэна высказался в защиту наставника национальной команды Луиса де ла Фуэнте после скандала, связанного с травмой вингера «Барселоны» Ламина Ямаля. Игрок каталонского клуба не сыграет в октябрьских матчах за сборную из-за дискомфорта в области паха.

«Здесь мы проявляем максимальную заботу об игроках. Слишком много шумихи вокруг него (Ламина Ямаля – Прим. «Чемпионата»), потому что он из «Барселоны». Если бы он был из другого клуба, не было бы столько разговоров», — приводит слова Баэны Sport.es.

Напомним, после сентябрьских матчей сборных главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик заявил, что «Фурия Роха» не заботится о футболистах. Немецкому специалисту не понравилось, что Ямаль был задействован в играх национальных команд, несмотря на наличие у него дискомфорта.