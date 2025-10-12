Мбаппе назвал лучшую сборную в Европе на данный момент. Это не команда Франции

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе высоко отозвался о национальной команде Испании.

«Сборная Испании — одна из немногих команд, где молодёжь играет так же, как и основа. Могу только поздравить их с этим, в этом их преимущество. Это команда, которая контролирует ситуацию. Они очень сильны в плане техники.

Мой опыт участия в чемпионатах мира показывает, что не всегда хорошо быть в очень хорошей форме перед мировым первенством. Они очень молоды, и многие не знают, что такое чемпионат мира. Для меня они сейчас лучшая команда в Европе, но мировое первенство — это другое дело», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.