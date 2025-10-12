Форвард «Атлетико» Баэна – о давлении на игроков: они не понимают, насколько тяжёл футбол

Надающий мадридского «Атлетико» и сборной Испании Алекс Баэна рассказал о психологических трудностях, с которыми сталкиваются футболисты.

«Я начал ходить к психологу, когда пришёл в главную команду. Сначала я думал, что мне это не нужно, но это стало неотъемлемой частью моей жизни. Теперь я разговариваю с ним, даже когда счастлив. Просто разговоры помогают мне чувствовать себя лучше.

Люди думают, что у нас всё есть, но они не понимают, насколько тяжёл футбол. Ты не можешь видеться с семьёй или заниматься тем, чем занимаются твои друзья. Да, мы привилегированные, но у этого есть и другая сторона, которую понимают только самые близкие», — приводит слова Баэны Sport.es.

Напомним, Баэна перешёл в столичный клуб из «Вильярреала» нынешним летом за € 45+5 млн. На данный момент испанец провёл всего три матча в чемпионате Испании, так как он получал мышечную травму на тренировке, а также перенес операцию в связи с острым аппендицитом.