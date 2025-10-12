Скидки
Главный тренер ЖФК «Зенит» прокомментировал поражение от ЦСКА в финале Кубка России

Аудио-версия:
Главный тренер женской команды «Зенита» Андрей Богданавичус высказался о поражении своих подопечных от ЦСКА (0:0, 3:4 (пен.)) в финале Winline Кубка России. Команды играли на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Надеждой Гориновой.

— Игра получилась сложная — но в финалах других игр не бывает. Сражались два достойных соперника. Два тайма немножко отличались, но в целом и в первом, и во втором мы играли с преимуществом. Девочки полностью выполняли установку, не хватало только забитого мяча — и дошло дело до футбольной лотереи.

— Незабитые пенальти — это нервы, накал или есть другая причина?
— Думаю, что не все справились с психологическим давлением. У соперников стоял опытный вратарь, которая умеет «давить» на бьющего — вот поэтому так получилось. Ну, и большие стадионы, конечно. Опыт игры на таких аренах девочкам очень важен. К сожалению, мы не часто можем играть в таких условиях — и в итоге случаются вот такие ситуации, — приводит слова Богданавичуса официальный сайт женской команды «Зенита».

Видео
Футболистки ЦСКА встретили Кирилла Набабкина в раздевалке кричалкой про ухажёра для мамки
