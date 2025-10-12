Килиан Мбаппе назвал поворотный момент в своей карьере

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе ответил, какой момент в карьере стал ключевым для него.

«Это переход в «Монако». Мне было 14 или 15 лет, когда находился в их академии, все вокруг обо мне только и говорили. Это нечто особенное. Я понимал, что отличаюсь, но в тот момент было сложно сказать, в лучшую или в худшую сторону. В эти годы ты всего лишь ребёнок.

В «Монако» я понимал, что могу стать профессионалом высокого уровня. Пребывание там было лучшим вариантом для меня. Сравнение с такими игроками, как Анри, было мне на руку, но я много работал. Знал, что должен раскрыть свой потенциал», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.