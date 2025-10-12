Марио Балотелли рассказал о возможном продолжении профессиональной карьеры

Экс-форвард сборной Италии Марио Балотелли высказался о возможном продолжении карьеры. Последним клубом игрока остаётся «Дженоа», который нападающий покинул по истечению срока контракта в июле 2025 года.

«У меня есть предложения из-за границы, я в хорошей физической форме, хотелось бы остаться в Италии. Посмотрим, я в тупике», – приводит слова Балотелли La Gazzetta dello Sport.

В составе своего последнего клуба Балотелли принял участие в шести матчах Серии А, в которых провёл на поле 56 минут, не отметившись результативными действиями. Ранее итальянец выступал за «Интер», «Милан», «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».