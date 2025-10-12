«Кристал Пэлас» определился с заменой для Гехи, если он уйдёт в январе — Football Insider

Лондонский «Кристал Пэлас» определился с потенциальной заменой для защитника Марка Гехи, если тот решит покинуть клуб зимой. Как сообщает издание Football Insider, в случае ухода игрока сборной Англии команда попытается подписать защитника Макса Килмана из «Вест Хэма».

Контракт Гехи с «Кристал Пэлас» подходит к концу летом 2026 года. Ранее сообщалось об интересе к защитнику со стороны «Ливерпуля». Трансфер защитника в мерсисайдский клуб в последний день трансферного окна не состоялся из-за ультиматума главного тренера команды Оливера Гласнера.

Килман выступает за «Вест Хэм» с лета прошлого года. За трансфер англичанина с украинскими корнями «молотобойцы» заплатили «Вулверхэмптону» € 47,5 млн.