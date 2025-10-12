Скидки
Мбаппе: у Ямаля есть страсть к футболу, именно это ему нельзя терять

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе дал совет футболисту «Барселоны» и национальной команды Испании Ламину Ямалю.

«Думаю, что это другая эпоха. [На начальном этапе карьеры] он играет за более крупный клуб, чем я [ранее], при всём уважении к «Монако». Не думаю, что здесь может быть какое-то конкретное решение, у Ламина будет свой жизненный опыт. У него есть страсть к футболу, именно это ему нельзя терять.

Люди много говорят о его личной жизни, но думаю, что Ямаля следует оставить в покое. Нужно понимать, в мире футбола он великолепный игрок, однако в жизни это обычный 18-летний парень. Все мы ошибаемся. Нужно смотреть только на то, что он делает на поле, остальное неважно, если там нет ничего слишком серьёзного. Ламин очень талантлив, он пойдёт по тому пути, по которому захочет. От души желаю ему удачи», — сказал Мбаппе в интервью для Movistar.

