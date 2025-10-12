«Не знаю, как скоро, но будет шикарно». Защитник ЦСКА Лукин — о возвращении России

Защитник ЦСКА и сборной России Матвей Лукин высказался о возможном возвращении национальной команды страны и клубов на международную арену. Все российские команды отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА с февраля 2022 года.

«Не знаю, как скоро нашу команду вернут на международную арену. Любой матч за сборную – потрясающие эмоции. Сейчас есть только товарищеские матчи, но они для нас тоже важны. Будет шикарно, когда появятся официальные встречи. Сложно сказать, когда это произойдёт», – приводит слова Лукина Metaratings.

Во время октябрьского тренировочного сбора Россия одержала победу над сборной Ирана (2:1) в Волгограде. Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина встретятся с Боливией. Команды сыграют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.